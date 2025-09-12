38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
Diyanet'in bu haftaki hutbesinde çıplaklık ve teşhircilik uyarısı

Diyanet; Çıplaklık, teşhirciliğin normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladığı bu haftaki hutbesinde, aile yapısına yönelik küresel tehditler ve dini sorumluluklar öne çıktı.

12 Eylül 2025 08:06
Diyanet'in bu haftaki hutbesinde çıplaklık ve teşhircilik uyarısı

Hutbelerde yer alan konular tüm hafta tartışmalara neden olurken, 'Laiklik' endişeleri ile tepkilere neden olan hutbeleri herkes dikkatle takip ediyor.

Diyanet bu kez Manifest grubunu hutbeye taşıdı.

"Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" başlığı altında kaleme alınan hutbede, ailenin önemine dikkat çekilirken sapkın akımların feminist oluşumların tehditlerine dikkat çekildi.

ÇIPLAKLIK VE TEŞHİRCİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hutbede günümüz toplumuna yönelik uyarılar da yer alırken çıplaklık ve teşhirciliğin normalleştirilmemesi gerektiği vurgulandı:

İffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir.
Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, alkol ve kumar, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır.
Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır:
"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur."

"AİLE KURMAK, KORUMAK DİNİ,AHLAKİ VE İNSANİ SORUMLULUKTUR"

  • Aziz Müslümanlar!
Bugün, aile yapısı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları; aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir.
Hal böyleyken, aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın; dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur.
Nitekim hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Ailesine karşı sorumluklarını ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter." buyurmaktadır.


