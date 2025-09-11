İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajında renk değişimi
İstanbul'a su sağlayan barajdaki renk değişimi ve kıyı kesimlerindeki köpükler dronla görüntülendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 22:13, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 22:19
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.
Kente su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.
Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.