Trafik kazası tazminatında Yargıtay'dan emsal kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazalarında tazminat hesaplamasında uygulanan "hatır taşıması" indirimi ile ilgili önemli bir karara imza attı.

2018 yılında meydana gelen bir trafik kazasında, bir aracın çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Kurtuluş Köroğlu yaralandı. Köroğlu, tedavi sürecinde çalışamadığını belirterek bin lira maddi ve 30 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Köroğlu'nun vefatı sonrası davayı mirasçıları sürdürdü. Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Buna göre, sigorta şirketi poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere 19 bin 727 lira maddi tazminat, sürücü Mustafa Yıldırım'dan ise ayrıca 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, tarafların arkadaş olması gerekçesiyle "hatır taşıması" indirimi uygulayarak maddi tazminatta yüzde 20 kesinti yaptı.

Adalet Bakanlığı, sigorta şirketi ve sürücünün bu indirimden yararlanamayacağı gerekçesiyle kararı kanun yararına temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hatır taşıması indiriminin yalnızca yolcuyu ücretsiz taşıyan araç için geçerli olduğuna dikkat çekti. Kazada zarar gören kişinin davalı aracın yolcusu değil, çarpılan motosikletin yolcusu olduğunu vurgulayan Daire, indirimin yanlış uygulandığını belirterek yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Bir hukuk terimi olan 'hatır taşıması' araç sahibinin menfaat gözetmeksizin bir kimseyi ücretsiz olarak taşıması anlamına geliyor.



