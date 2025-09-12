Özel yurtlar, kira bedelleri ve günlük harcamalar derken, şehir dışında okuyan üniversite okuyan öğrencilerin bütçesi ağırlaşıyor. Aylık 50 bin TL'lik sabit gider, eğitimi lüks haline getiriyor.

Bir üniversitelinin aylık harcaması asgari ücretin 2 katını geçiyor

Eğitim-İş'in araştırmasına göre üç büyükşehirde üniversite okumanın aylık maliyeti asgari ücretin iki katını aşıyor. İl dışında okumak isteyen bir öğrencinin barınma ve temel giderlerle birlikte aylık sabit harcaması 50 bin TL'ye ulaşıyor.

Öğrencinin en büyük yükü barınma oldu

Eğitimde en büyük yük barınmada yaşandı. Özel yurt ücretleri Ankara'da ortalama 38 bin 500, İstanbul'da 40 bin, İzmir'de ise 29 bin TL'yi buldu. Ev kiralamak isteyen öğrenciler içinse Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortalama kira 25 bin lira olarak hesaplandı. Ev tutmak isteyenler ayrıca bir kira bedeli depozito ödemek zorunda.

Bir öğün yemek ve sosyalleşmek pahalıya patlıyor

Bir öğrencinin bir öğün yemek için aylık masrafı 12 bin TL'ye ulaştı. Sadece bir kahve ya da çay içerek sosyalleşmek bile aylık 6 bin TL'ye mal oldu. Öğrencinin aylık abonman ulaşım maaliyeti de Ankara'da aylık 350 TL, İstanbul'da 380 TL, İzmir'de 480 TL'yi buldu.

Kiradaki öğrenci için masraf daha da ağırlaşıyor

Evde yaşayan öğrenciler için elektrik, su, doğal gaz, internet ve aidat faturaları ise yıllık ortalama 3 bin TL. Eğitim materyalleri için kitap masrafı 2 bin 500 TL, kırtasiye 670 TL. Bilgisayar almak isteyen öğrenci ortalama 30 bin TL ödemek zorunda kalıyor.

Üniversiteye başlangıç maliyeti 100 bin lirayı geçiyor

Eğitim-İş, başlangıç maliyetinin 105 bin TL'yi aştığını, aylık sabit giderlerin ise asgari ücretin iki katını geçerek en az 50 bin TL olduğunu açıkladı.



