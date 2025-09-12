Eyüpspor ile Galatasaray 3. randevuda

İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Spor

Eyüpspor ile Galatasaray 3. randevuda

Süper Lig'de Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Galatasaray, 15 maçlık galibiyet serisini Eyüpspor karşısında sürdürebilecek mi? Osimhen'in sakatlığı ve yeni transferler heyecan yarattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 10:51, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 10:53
Yazdır
Eyüpspor ile Galatasaray 3. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00 Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar namağlup 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

3. RANDEVU

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 1 müsabakada da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 7 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi.

15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra yaptığı karşılaşmaları kazandı. Cimbom, bu süreçte Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 15 müsabakadan galip ayrıldı.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA KAYIPSIZ

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada puan kaybetmedi. Aslan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de kaybettikten sonra dış sahada 4, bu sezon da 2 olmak üzere 6 müsabakaya çıktı. Cimbom, konuk olduğu bu 6 maçtan da sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK ve Kayserispor ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda hem hücumda hem de savunmada başarılı performanslar sergiledi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırırken, bu alanda da ilk sırada yer aldı.

4 MAÇIN 3'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPADI

Savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü ve en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Cimbom, ligde oynadığı 4 müsabakada sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yedi.

Galatasaray'ın ligde kaydettiği 13 golde takımın en golcüleri Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı oldu. İki futbolcu, 3'er gol kaydederken, Mauro Icardi ile Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane ile Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük karşılaşmasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Nijerya Milli Takımı'nın, Ruanda ile oynadığı mücadelede sakatlanan Victor Osimhen'in yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmişti. Osimhen'in sakatlığından dolayı Eyüpspor müsabakasında oynaması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılıların, yeni transferleri kaleci Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak.

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz'ın bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Okan Buruk, 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almamıştı. Sosyal medya hesabından bu dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper, camiadan özür diledi ve takımın başarısına odaklanacağını vurguladı. 25 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor maçında 11'de yer alması bekleniyor.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber