Uyuyan hesaplarda devasa bahis vurgunu: 3 gözaltı

Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik yürütülen soruşturmada , yaklaşık 76 milyon TL işlem hacmi bulunan 4 farklı "uyuyan banka hesabı" mercek altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, söz konusu hesapların yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C.Y. ve M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Siber vatanda yürütülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.



