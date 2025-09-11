DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 4 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 18:57, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 18:57
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, emniyet mensuplarıyla polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalandığı, 2'si hakkında ise küçük çocuğu olduğu için adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlarla 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "mahrem imamı" ve 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine 9 Eylül'de harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalamıştı.

