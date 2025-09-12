Sosyal medyayla 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı

Türkiye'de bankacılık sektörü 2025'te büyük değişim yaşıyor: Şube sayısı azalırken ATM'ler artıyor, Ziraat Bankası liderliğini sürdürüyor. Personel istihdamında da önemli sıralamalar ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 12:00, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 11:58
Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla ülkede 67 banka faaliyet gösteriyor.

Bu bankalardan 38'i mevduat bankası, 20'si kalkınma ve yatırım bankası, 9'u da katılım bankası olarak hizmet veriyor.

Haziran 2025 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 9 bin 324 olarak hesaplandı.

Şube sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 137 azalış oldu. Bu azalış, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinden kaynaklandı. Katılım bankalarının şube sayısı ise 1498.

Sektör ATM sayısı bakımından değerlendirildiğinde artış olduğu görüldü. Ülkede 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 53 bin 500 olan ATM sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,3 artışla 55 bin 259'a çıktı. ATM sayısındaki artış, yılın başından bu yana ise yüzde 1,44 oldu. Geçen yıl sonunda ülkede 54 bin 475 ATM bulunuyordu.

En çok şube Ziraat Bankası'nın

Şube sayısı özelinde ise 1773 şubeyle Ziraat Bankası haziran sonu itibarıyla en geniş şube ağına sahip banka oldu. Ziraat Bankası, kamu sermayeli bankalar arasında da ilk sırada yer aldı. Ülkede şube ağı en yaygın ikinci banka, 1100 şubeyle Halkbank olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İş Bankası, 1033 şubeyle Halkbank'ın ardından üçüncü sırada, özel sermayeli bankalar arasında ise ilk sırada yer aldı.

Vakıfbank 979 şubeyle dördüncü, Garanti BBVA 797 şubeyle beşinci sıranın sahibi oldu. Garanti BBVA, şube sayısıyla yabancı sermayeli bankalar arasında ilk sıraya yerleşti.

Katılım bankaları tarafında ise ilk sırada 451 şubeyle Kuveyt Türk bulunuyor. Bu bankayı 260 şubeyle Türkiye Finans, 224 şubeyle Albaraka Türk takip etti.

Kalkınma ve yatırım bankaları arasında ise en fazla şubeye Türk Eximbank sahip. Banka, 24 şubeyle faaliyet gösteriyor.

Sektörün personel sayısı 210 bin 804

Bankacılık sektörünün çalışan sayısı, Haziran 2025 itibarıyla 210 bin 804. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 188 bin 912 kişi, 9 katılım bankasında ise 21 bin 892 kişi istihdam ediliyor.

  • Ziraat Bankası, personel sayısı bakımından da ilk sırada yer alıyor.
  • Bankanın 25 bin 713 çalışanı bulunuyor.
  • Halkbank 22 bin 198 personelle en fazla çalışanı olan ikinci, Türkiye İş Bankası 20 bin 344 personelle üçüncü banka konumunda.
  • Dördüncü sıraya 20 bin 102 personelle Garanti BBVA yerleşirken, Vakıfbank 18 bin 653 çalışanla beşinci en fazla personel istihdam eden banka oldu.


