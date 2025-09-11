Borsa günü yüzde 1,92 değer kaybıyla kapattı

DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok kaybettiren yüzde 8,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin tüketici enflasyonunda hızlanma ve iş gücü piyasasında ilave soğuma sinyalleri vermesine rağmen pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi negatif ayrışarak gün içinde 10.735,22 puanla zirveyi gördükten sonra genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler ise TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyordu.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

