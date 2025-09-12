Sözleşmeli öğretmenlere verilen başarı belgeleri hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Bakanlık Görüşü ve Arka Plan

Sözleşmeli öğretmenlerin başarı belgeleriyle ilgili tartışmalar, bir öğretmenin 01.07.2020, 02.09.2021 ve 17.01.2022 tarihlerinde aldığı üç adet Başarı Belgesi nedeniyle Üstün Başarı Belgesi alıp alamayacağı sorusuyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 31.01.2022 tarih ve 42398264 sayılı yazısıyla bu konuda net bir görüş yayınladı.

Açıklama: Bakanlık, sözleşmeli personelin başarı belgelerinin geçerliliğini, ilgili toplu sözleşme hükümleri ve yasal çerçeveler ışığında değerlendirdi. Bu görüş, öğretmenlerin kariyer gelişimi ve ödüllendirme sistemini doğrudan etkiliyor.

Toplu Sözleşme Hükümleri: Yeni Dönem Başlıyor

25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme"nin detayları şöyle:

Yürürlük Süresi: Karar, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır. Bu madde, tüm hükümlerin bu tarih aralığında geçerli olduğunu belirtiyor.

Karar, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır. Bu madde, tüm hükümlerin bu tarih aralığında geçerli olduğunu belirtiyor. Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler: "Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi" başlıklı 30-(1) inci maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, ilgili yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebileceği belirtiliyor.

Detaylı Açıklama: Bu toplu sözleşme, sözleşmeli öğretmenlerin ödüllendirme sistemine dahil edilmesini sağlıyor. Ancak, sözleşmenin yürürlük tarihi öncesi uygulamalar tartışmalı hale geliyor.

Yasal Değerlendirme: Eski Belgeler Neden Geçersiz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı 125. maddesinin sözleşmeli personel ve geçici personele uygulanmasının mümkün olmadığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın (Mülga) 13.05.2018 tarihli ve 3246 sayılı yazısıyla belirtilmişti.

Buna dayanarak, toplu sözleşmenin yürürlük tarihinden (01.01.2022) önce verilen başarı belgelerinin, 657 sayılı Kanun'un 122. maddesine aykırı olarak verildiği değerlendiriliyor. Bu nedenle, bu belgeler üstün başarı belgesi verilmesinde kullanılamaz.

Sonuç ve Etkileri: 01/01/2022 tarihinden önce sözleşmeli öğretmenlere verilen başarı belgeleri geçerli sayılmasa da her dönem yenilenen toplu sözleşme hükümleri nedeniyle, 01/01/2022 tarihinden sonraki tüm başarı belgeleri geçerli sayılıyor.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR