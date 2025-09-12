Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,33 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 10.265,70 ve en yüksek 10.735,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki kapanışın yüzde 3,33 altında 10.372,04 puandan tamamladı.

Altının gramı 4 bin 857 liraya yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 liraya çıktı. Çeyrek altın da yüzde 1,87 artışla 8 bin 136 liradan satıldı.

Dolar sınırlı yükseldi, avro yatay seyretti

ABD doları bu hafta yüzde 0,11 artarak 41,3680 liraya yükselirken, avro yatay seyirle 48,5110 lirada kaldı.

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,55, emeklilik fonları ise yüzde 0,47 değer kaybıyla tamamladı. Fon kategorileri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran ise yüzde 3,58 getiriyle "kıymetli maden" fonları oldu.