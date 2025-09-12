YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi

Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 3,33 geriledi. Altın değer kazandı, dolar sınırlı yükseliş kaydederken avro yatay seyretti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 18:58, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 19:01
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,33 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 10.265,70 ve en yüksek 10.735,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki kapanışın yüzde 3,33 altında 10.372,04 puandan tamamladı.

Altının gramı 4 bin 857 liraya yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 liraya çıktı. Çeyrek altın da yüzde 1,87 artışla 8 bin 136 liradan satıldı.

Dolar sınırlı yükseldi, avro yatay seyretti

ABD doları bu hafta yüzde 0,11 artarak 41,3680 liraya yükselirken, avro yatay seyirle 48,5110 lirada kaldı.

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,55, emeklilik fonları ise yüzde 0,47 değer kaybıyla tamamladı. Fon kategorileri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran ise yüzde 3,58 getiriyle "kıymetli maden" fonları oldu.

