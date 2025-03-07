İstanbul'da 7 Mart 2025 Cuma İftar ve Sahur Vakitleri
2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:00, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:09
Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.
7 Mart Cuma İstanbul'da İftar Saati
7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da iftar vakti, saat 19:08'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
7 Mart Cuma İstanbul'da Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 7 Mart 2025 Cuma günü saat 05:58'de sona erecek.
7 Mart Cuma İstanbul'da Teravih Saati
Teravih namazı, 7 Mart Cuma akşamı saat 20:27'de kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?