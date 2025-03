Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması

Kılıçdaroğlu, ön seçim kapsamında oyunu Çankaya Belediyesi'nde kullandı. Belediye binasından çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Demokrasi Vurgusu

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

HER TÜRLÜ DÜŞÜNCEYE KAPIYI ARALAYAN SİHİRLİ ANAHTAR DEMOKRASİDİR

Gerçekten de demokrasinin olmadığı, baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak bizim için çok zor. CHP'lilerin bir görevi var. Bu ülkede, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görev var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, oyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun, her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir.

Demokrasi Herkes İçin Geçerli Bir Kavramdır





TÜRKİYE BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINA TESLİM EDİLEMEZ

Demokrasi, sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil; demokrasi, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek, güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi, kutsal bir mücadeledir. Bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir.