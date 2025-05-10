Avcılar'da Zincirleme Kaza Ulaşımı Aksattı
Avcılar TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 17:41, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 17:42
Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.