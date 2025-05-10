Avcılar'da Zincirleme Kaza Ulaşımı Aksattı

Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Beylikdüzü'nde İki Metrobüs Çarpıştı: 1 Ölü 20 Yaralı
Beylikdüzü'nde İki Metrobüs Çarpıştı: 1 Ölü 20 Yaralı
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Avcılar'da Zincirleme Kaza Ulaşımı Aksattı

Avcılar TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 17:41, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 17:42
Yazdır
Avcılar'da Zincirleme Kaza Ulaşımı Aksattı

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber