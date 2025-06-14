İran Karşı Atağa Geçti! Füzeler Ateşlendi

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.



