THY, Orta Doğu'daki bazı seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 21:18, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 21:57
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz." ifadelerini kullandı.