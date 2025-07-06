Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık
Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü

Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından açılan davada, ihmaller zinciri ve şüphelilere istenen binlerce yıl hapis cezası gündemde. Dava yarın Bolu'da görülüyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 08:45, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 08:50
Yazdır
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının üzerinden neredeyse altı ay geçti. 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin yaşamını yitirdiği bu trajik olayla ilgili dava yarın, 7 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Olayda 13 kişiye bin 998'er yıl, 19 şüpheliye ise 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yangının Ardından Başlayan Hukuki Süreç

21 Ocak'ta meydana gelen yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşma yarın yapılacak. Facianın ardından mağdur yakınları adalet arayışına başladı.

Mağdur Yakınlarının Anlattıkları

Yangında eşi Prof. Dr. Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, küçük kızının son sözlerinin "Anne, ölmek istemiyorum" olduğunu belirtti. Alevlerin sardığı otelde hayatta kalmayı başaran anne ile 16 yaşındaki büyük kızı, şimdi hem kayıplarının yasını tutuyor hem de adalet mücadelesi veriyor. Yalçın, "Dört kişilik bir aileden iki kişilik bir aileye indik. Hala mücadelesini veriyoruz. Kabul edebildiğimiz bir şey değil. O yüzden biz onları yaşatmaya devam ediyoruz. Her zaman, anılarımızda" dedi.

Yangın Anında Yaşananlar

Yoğun dumanla kaplı otelin koridorlarında eşini ve çocuklarını aradığını anlatan Yalçın, "Bir halat atıldı ve o halata tutunarak aşağı indik. O anın, küçük kızımı ve eşimi son gördüğüm an olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Ailelerini Kaybedenlerin Sözleri

Otel faciasında ailesini kaybeden Rıfat Doğan, 20 Ocak günü eşi Ceren ve 16 yaşındaki kızı Lalin'i Grand Kartal Oteline güven içinde bıraktığını ve bunun onları son görüşü olduğunu anlattı. Doğan, "Böyle bir yangında 78 can ve birçok yaralı varken tüm yönetim kurulunun, müdür kadrosunun ve personelin birinin bile burnunun kanamadan kurtulmuş olmasının hayatın doğal akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Demek ki önceden herkesin haberi varmış. Buradan emsal bir karar çıksın ki herkes attığı her imzanın, bulunduğu konumun yükünü bilsin" dedi.

Dava Sürecinde İstenen Cezalar

  • 13 kişiye bin 998'er yıl hapis cezası: Otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile bazı kamu görevlileri hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • 19 kişiye 22 yıl 6'şar ay hapis cezası: Otelin teknik personeli, mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlisi ve bazı şirket yetkilileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
HALİT TURAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber