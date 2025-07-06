Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının üzerinden neredeyse altı ay geçti. 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin yaşamını yitirdiği bu trajik olayla ilgili dava yarın, 7 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Olayda 13 kişiye bin 998'er yıl, 19 şüpheliye ise 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yangının Ardından Başlayan Hukuki Süreç

21 Ocak'ta meydana gelen yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşma yarın yapılacak. Facianın ardından mağdur yakınları adalet arayışına başladı.

Mağdur Yakınlarının Anlattıkları

Yangında eşi Prof. Dr. Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, küçük kızının son sözlerinin "Anne, ölmek istemiyorum" olduğunu belirtti. Alevlerin sardığı otelde hayatta kalmayı başaran anne ile 16 yaşındaki büyük kızı, şimdi hem kayıplarının yasını tutuyor hem de adalet mücadelesi veriyor. Yalçın, "Dört kişilik bir aileden iki kişilik bir aileye indik. Hala mücadelesini veriyoruz. Kabul edebildiğimiz bir şey değil. O yüzden biz onları yaşatmaya devam ediyoruz. Her zaman, anılarımızda" dedi.

Yangın Anında Yaşananlar

Yoğun dumanla kaplı otelin koridorlarında eşini ve çocuklarını aradığını anlatan Yalçın, "Bir halat atıldı ve o halata tutunarak aşağı indik. O anın, küçük kızımı ve eşimi son gördüğüm an olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Ailelerini Kaybedenlerin Sözleri

Otel faciasında ailesini kaybeden Rıfat Doğan, 20 Ocak günü eşi Ceren ve 16 yaşındaki kızı Lalin'i Grand Kartal Oteline güven içinde bıraktığını ve bunun onları son görüşü olduğunu anlattı. Doğan, "Böyle bir yangında 78 can ve birçok yaralı varken tüm yönetim kurulunun, müdür kadrosunun ve personelin birinin bile burnunun kanamadan kurtulmuş olmasının hayatın doğal akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Demek ki önceden herkesin haberi varmış. Buradan emsal bir karar çıksın ki herkes attığı her imzanın, bulunduğu konumun yükünü bilsin" dedi.

Dava Sürecinde İstenen Cezalar

13 kişiye bin 998'er yıl hapis cezası : Otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile bazı kamu görevlileri hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

: Otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile bazı kamu görevlileri hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 19 kişiye 22 yıl 6'şar ay hapis cezası: Otelin teknik personeli, mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlisi ve bazı şirket yetkilileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

HALİT TURAN