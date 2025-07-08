Motorine Zam Geliyor

Temmuz ayının başında Yİ-ÜFE oranına bağlı olarak yapılan ÖTV artışı sonrası akaryakıt fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşandı. Benzin litre fiyatı 51-52 TL, motorin ise 53 TL bandına ulaştı. Ancak zamlar bununla sınırlı kalmadı ve motorin grubuna 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha bekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Vatandaşlar, güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için sıkça arama motorlarında araştırma yapıyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Yİ-ÜFE verilerine bağlı olarak akaryakıt ürünlerine otomatik ÖTV zammı gelmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemesiyle birlikte benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam yansıtıldı. Bu artışlarla birlikte benzin litre fiyatı 51-52 TL seviyelerine çıkarken, motorin de 53 TL sınırını geçti.

Motorine Ne Kadar Zam Gelecek?

Sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL'lik yeni bir zam yapılacağı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının birçok kentte 55 TL'ye yaklaşması bekleniyor.

8 Temmuz 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

51,19 TL/LT Motorin: 52,36 TL/LT

52,36 TL/LT LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

51,05 TL/LT Motorin: 52,25 TL/LT

52,25 TL/LT LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT

51,87 TL/LT Motorin: 53,22 TL/LT

53,22 TL/LT LPG: 25,96 TL/LT

İzmir