ASSAN Group sahibi ve yöneticisi adliyede

Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

ASSAN Group sahibi ve yöneticisi adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 11:54, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 12:29
Yazdır
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öner ile Okumuş'un ifade işlemlerine Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nda başlanacak.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedilmişti.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber