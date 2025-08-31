Özelleştirme İdaresi'nden taşınmaz satışları ve imar planı değişiklikleri RG'de

Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Özelleştirme İdaresi'nden taşınmaz satışları ve imar planı değişiklikleri RG'de

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara, Antalya, İstanbul, Muş ve Aydın'da bulunan taşınmazların satışı onaylandı. Bazı bölgelerde ise imar planı değişiklikleri yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 09:38, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 09:33
Yazdır
Özelleştirme İdaresi'nden taşınmaz satışları ve imar planı değişiklikleri RG'de

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) taşınmaz satışları ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşınmaz satışları

  • Ankara Çankaya: Çayyolu-1 Mahallesi'nde ÖİB ve Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlar toplam 229,5 milyon TL bedelle Laçin Grup İnşaat'a satıldı.

  • Antalya Manavgat: Çolaklı Mahallesi'ndeki taşınmaz 2 milyar 895 milyon TL bedelle Polen Turizm Yatırımları AŞ'ye devredildi. Side Mahallesi'ndeki bir taşınmaz 100 milyon TL bedelle Mehmet Gültekin'e satıldı.

  • Antalya Sorkun: Bir taşınmaz 130 milyon TL'ye Side Sebze Meyve Taşımacılık AŞ'ye, bir diğer taşınmaz 150 milyon TL'ye Yeğenler Elektrik AŞ'ye, bir başka taşınmaz ise 92,1 milyon TL'ye Cevdet Öz Turizm AŞ'ye satıldı.

  • İstanbul Maltepe: TCDD'ye ait taşınmaz 787 milyon TL bedelle Vahit Karaaslan'a devredildi.

  • Muş Merkez: Kıravi Köyü'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapılar 62 milyon TL bedelle Bin Hasat Tarım Ürünleri AŞ'ye satıldı.

  • İstanbul Tuzla: Sümer Holding ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmaz 2 milyar TL bedelle Reysaş GYO'ya devredildi.

İmar planı değişiklikleri

  • Diyarbakır Lice: Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlarda "küçük sanayi alanı, park, yol ve su yüzeyi" kullanım kararları getirildi.

  • Aydın Kuşadası: Güzelçamlı Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin yapılan itirazlar reddedildi, ticaret ve turizm alanı ile otopark düzenlemeleri onaylandı.

  • İstanbul Şile: Kabakoz Mahallesi'ndeki taşınmaz için "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, park ve ağaçlandırılacak alan" kararları getirildi, bazı itirazlar kabul edildi.

  • Aydın Söke: Sarıkemer Mahallesi'ndeki taşınmaz için "konut, eğitim, sağlık tesisi, sosyal tesis ve cami alanı" kullanım kararları getirildi, itirazlar reddedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber