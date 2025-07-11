İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor. Soruşturma halen devam ediyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş

Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk

Mustafa Bostancı

Muhasebeci Zafer Çimen

İş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner

Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat

Adliyeye Sevk Süreci

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi ve ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Temmuz'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmışlardı.



