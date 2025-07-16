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Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, malını satmak isteyen mal sahiplerini sevindirecek emsal bir karara imza attı. Daire, "Mahkeme, kiracının menfaatlerini de göz önünde tutmak suretiyle kiralananın gösterilmesi hususunda hakkaniyete uygun şekilde ihtiyati tedbir kararı verebilir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 16:23, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 16:24
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Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak

Avukat Fatih Karamercan, İzmir'de bulunan bir bürosunu satışa çıkardı ve kiracılarına, alıcıların büroyu görmek istediklerini bildirdi. Kiracılar, büroyu gösterme konusunda tutarlı davranmadıkları için konu arabuluculuk aşamasına taşındı. Taraflar, arabuluculuk aşamasında da anlaşmaya varamadı.

Mahkeme Süreci

Fatih Karamercan vekili aracılığıyla TBK m. 319/2 hükmü kapsamında kiralananın gösterilmesi istemli olarak İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı ve ihtiyati tedbir yoluyla kiralananın gösterilmesini talep etti. Mahkeme, davanın esasını çözer nitelikte tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle talebi reddetti. İstinaf başvurusu da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi.

Bölge Adliye Mahkemeleri Arasındaki Farklılıklar

  • Ankara, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemeleri; yargılama sürelerinin uzunluğu, mülkiyet hakkının kapsamı, kiraya verenin gecikme sebebiyle muhtemel alıcıları kaçırması ve ciddi bir zararın doğma ihtimali gibi nedenlerle TBK m. 319/2 kapsamında açılan davalarda ihtiyati tedbir yoluyla kiralananın alıcılara gösterilebileceği yönünde kararlar veriyordu.
  • İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri ise davanın esasını çözer nitelikte tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir taleplerini reddediyordu.

Yargıtay Kararı ve Sonuçları

Fatih Karamercan, benzer olaylar hakkında verilmiş kararlar arasında uyuşmazlık olduğundan bahisle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden görüş alınmasını talep etti. Yargıtay, ülkemizdeki yargılama sürelerinin uzunluğu, mülkiyet hakkının kapsamı, kiraya verenin gecikme sebebiyle muhtemel alıcıları kaçırması ve ciddi bir zararın doğma ihtimali gibi nedenlerle şartları oluştuğunda ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerektiğini belirtti. Bu karar, kiraladığı taşınmazı satmak isteyen mal sahiplerinin önündeki zorlukları kaldırarak, alıcılara gösterilemediği için malın daha düşük bedellerle satılmasının önüne geçiyor.

Avukat Fatih Karamercan'ın Değerlendirmesi

Fatih Karamercan, "Kira hukukuna ilişkin seminerler verirdim. Başkalarının dosyalarına bakardım. Bu sefer kendi başıma gelen bu dosyada kiracım, kiralananın gösterilmesine izin vermedi. Arabuluculuk aşamasında da anlaşamayınca, İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden kiralananın gösterilmesi istemli dava açtık. Mahkeme talebimizi reddetti, istinaf ettim ve yine reddedildi. Bunun üzerine benzer olaylar hakkında verilmiş kararlar arasında uyuşmazlık olduğundan Yargıtay'a başvurdum. Yargıtay ise şartların oluşması durumunda, kiralananın gösterilmesine iznine ilişkin istemli davalarda ihtiyati tedbir yoluyla kiralananın gösterilebileceğine karar verdi. Sonuç olarak, çoğu taşınmazın ve özellikle büyük fabrikaların, kiracıların keyfiyetine bırakılarak gösterilmediği ve milyon dolarlık kayıpların yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu kararla artık bu gibi kayıpların önüne geçilecek ve taraflar arabuluculuk sürecinde uzlaşamazlarsa mahkeme yoluyla hızlı bir şekilde ihtiyati tedbir yoluyla kiralananın gösterilmesine izin verilecektir. Böylece hem alıcılar hem satıcılar zarar görmeyecek ve mal başkasına satılabilecektir." dedi.


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