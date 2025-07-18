İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 şüpheli adliyede!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin, çeşitli toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları tespit edildi. Ayrıca, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi.

Toplantılar ve İletişim Yöntemleri

Video konferans uygulamalarıyla veya İstanbul'da belirlenen adreslerde düzenli şekilde toplantılar yapıldığı

Örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarıldığı

Operasyonun Ayrıntıları

63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz'da , 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

, 15 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. 5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.



