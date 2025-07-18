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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 şüpheli adliyede!

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:11, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:14
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 şüpheli adliyede!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin, çeşitli toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları tespit edildi. Ayrıca, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi.

Toplantılar ve İletişim Yöntemleri

  • Video konferans uygulamalarıyla veya İstanbul'da belirlenen adreslerde düzenli şekilde toplantılar yapıldığı
  • Örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarıldığı

Operasyonun Ayrıntıları

  • 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı.
  • 5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.


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