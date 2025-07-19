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Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın beşinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 12:58, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 12:58
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Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulmasına karar verilmişti.

PPK beklenti anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

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