TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik gelişme!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu için siyasi partilerden perşembe günü saat 17.00'ye kadar isim bildirmelerini istedi. Bu süreçte gözler, Meclis'te kurulması beklenen komisyonda. Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması ve nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.

Üye sayısının ise 35 ila 45 milletvekili olması planlanıyor. Partilere, Meclis'teki temsil oranına göre kontenjan ayrılacak.

Komisyonun Üye Dağılımı

AK Parti 'ye 13 üyelik

'ye 13 üyelik CHP 'ye 7 üyelik

'ye 7 üyelik MHP, DEM ve Yeni Yol 'a 3'er üyelik

'a 3'er üyelik Bağımsızlar'ın ise 1'er üyeyle temsil edilmesi bekleniyor.

Komisyonun İsmi ve Çalışma Süreci

Komisyonun ismi konusunda henüz bir uzlaşı sağlanmadı. Ancak muhalefet, "demokrasi" ifadesinin mutlaka komisyonun adında yer almasını istiyor. Komisyon, Meclis tatile girse bile çalışmalarını sürdürecek.



