Hatay'dan Acı Haber: Hastaneye Kaldırılan 2 Asker Hayatını Kaybetti

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın Detayları

Askerler, gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptı.

Akşam saatlerinde rahatsızlandılar ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldılar.

İki asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beş askerin tedavisi sürüyor.

Askerlerin Durumu

Semih E. ve Halit K. isimli askerler hayatını kaybederken, diğer beş askerin tedavisi hastanede devam etmektedir. Olayın sıcak havada yapılan spor sonrası meydana geldiği belirtilmiştir.



