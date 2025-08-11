YÖK Başkanı yeni dönemde bu ilanları durdurmalı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevine 2021 yılında ilk kez ataması yapılan Prof. Dr. Erol ÖZVAR göreve başladığında, "10 Başlıkta Yeni YÖK Başkanından Çözüm Bekleyen Bazı Konular" başlıklı yazımızda birinci sırada adrese teslim akademik ilanların çözüme kavuşturulması konusuna dikkat çekmiştik.



11 Nisan 2023 tarihinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR imzasıyla tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda; öğretim üyesi, öğretim görevlisi (ders verecek), öğretim görevlisi (uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi kadro ilanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar tek tek izah edilmiş ve üniversitelerin bilimsellikten uzak kadro ilanlarına son vermeleri gerektiği hatırlatılmıştı.



Geçen yıllar boyunca yazıya dayalı uyarıların çare etmediğini gündem ettiğimiz ilanlarda hep birlikte görmüş olduk. Öğretim üyesi ilanlarında kabullenen kişiye özel ilanlar, öğretim görevlisi kadrolarında da bir virüs gibi yayılmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara baktığımızda çoğunun önceden belirlenmiş kişiler için açıldığını görebilirsiniz.



Lisansüstü eğitimlerini başarıyla tamamlayan/sürdüren insanların önlerinde birçok bariyer varken; bazı iltimaslı çevrelerin ilgili/ilgisiz bölümlere "kıyak" bir şekilde atandığını görmeye devam etmek bu yolda emek veren herkes için üzücü bir sürece dönüşmektedir.



Kişiye özel ilanlar çok fazla olsa da biz süreci en absürtlerle paylaşmaya devam etmek istiyoruz. En azından yetkili makamda olanların "bu kadar olmaz" demelerini tabiri caizse tetiklemek istiyoruz.



Şimdi öyle bir örneği sizlerle paylaşalım.

Şırnak Üniversitesi tarafından 7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış olmak, oryantalizm meşrutiyet dönemi İslamcılığı ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak" şartı aranmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri, bilgisayar teknolojileri ile yönetim bilimi arasındaki köprüdür. Bilişim tarafı; veri tabanları, yazılım geliştirme, ağ sistemleri, yapay zeka, veri analitiği gibi teknik alanları içerir. Yönetim boyutu ise iş süreçleri, stratejik planlama, organizasyon yapısı, insan kaynakları ve işletme yönetimi gibi konularla ilgilenir.



İlan şartında yer alan doktora alanı ve çalışma konusuna baktığımızda, daha çok işe uygun alım değil de, kişiye uygun yer bulma yoluna gidildiği çok bariz şekilde görülmektedir.



Bu çok bariz olan adrese teslim şekilde yayımlanmış akademik ilandır. Bunun gibi onlarca kişiye özel ilan her gün Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve yönetimi; yazıyla üniversiteleri uyarmak yerine yükseköğretimin geleceğini koruyabilmek adına daha köklü çözümleri bu dönemde yapmalıdır!