Bolu'da kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandı

Bolu'da, bir kişiyi evinin önünde darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı ve şoförü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 19:28, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 19:29
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin evinin önünde darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu iş insanı A.O. (46) ve şoförü A.Y. (40) aynı mahalledeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan tutuklandı.

