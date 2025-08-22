İzmir'de orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 15:11, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 15:11
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.