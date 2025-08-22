Bolu'da açıktan akaryakıt satışı yasaklandı

Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bolu'da açıktan akaryakıt satışı yasaklandı

Bolu'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla zorunlu haller dışında, bidon, şişe gibi kaplarla ya da açıktan akaryakıt alınması ve satılması yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 14:54, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 15:42
Yazdır
Bolu'da açıktan akaryakıt satışı yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alındı.

Hareket kabiliyetini kaybetmiş araçlar ile çim biçme makinesi, ağaç kesme motoru gibi çalışma alanında kullanılması zorunlu motorlu aletler için bidon benzeri kaplarda yakıt teminine istisna tanınacak.

Tarım arazileri yakınlarında traktörler için muhafaza edilecek yedek akaryakıt da bu kapsamda değerlendirilecek.

Zorunlu haller dışında bidon ve şişe ile yakıt satışı yapılmayacak. Bu tür durumlarda satış yapılmadan önce kimlik fotokopisi alınacak ve açıktan akaryakıt alma talep formu doldurulacak.

Form, iki nüsha halinde hazırlanacak, nüshalardan biri istasyonda saklanacak, diğeri ise 24 saat içinde polis merkezi amirliğine veya jandarma karakoluna teslim edilecek.

Akaryakıt istasyonlarının düzenlediği formlar ve kimlik bilgilerini içeren dosyalar, kolluk kuvvetlerince en geç ayda bir denetlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber