Orman yangınının sebebi yine 'Kaynak makinesi'

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve hala müdahalesi süren orman yangınının sebebinin yine kaynak makinesi olduğu ortaya çıktı. Daha önce de benzer sebeplerle bir çok yangın çıktığı bilinirken, yangınla ilgili hobi bahçesinde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Orman yangınının sebebi yine 'Kaynak makinesi'

Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzüne doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebildi.

Sebebi 'kaynak makinesi', 3 gözaltı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi. Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Evlere sıçramadı

Çakaltepe muhtarı Güven Yılmaz, yangının evlere sıçramadan büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Yılmaz, "Hobi bahçesinde kaynak yaparken vatandaş ormana sıçratmış. Yangın bayağı büyüdü; şu anda kontrol altına alındı. Köylülerimin tanker çabasıyla, belediyemizin, itfaiyemizin emekleriyle. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz yani. Şükür ev yangını olmadı. Onun için huzurluyuz yani. Herhangi bir vatandaşımızın zararı yok ama ormanlarımız gitti. Buna önlem alsak daha iyi olur aslında. Köylülerim de gördüğünüz gibi komple burada. Canla başla müdahale ediyoruz" dedi. Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Murat Morduman, "Çakaldere köyünde oturuyorum. Yangını görünce direkt müdahale ettik. Herkes buraya koşturarak geldi. Hayvanlarımız, evlerimiz gidecek diye korktuk. Doğayı korumak bizim de görevimiz. Canla başla uğraşıyoruz" diye konuştu.

Yangının etrafı çevrilirken, çalışmaların da iyiye gittiği öğrenildi.

