İki ilde korkutan depremler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.21'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Bingöl'ün Solhan ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 15:18, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 15:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:30'da merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 5,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.