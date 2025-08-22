Bakan Yumaklı: Kırmızı et tedariğinde herhangi bir problem yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nin açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şapla ilgili karantinaya alınan 17 ilde önümüzdeki hafta hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu. 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahada hayvanlara uygulamaya başladıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Bugünlerde gündemimiz Şap hastalığı. Bildiğiniz üzere yeni bir serotip olan SAT-1 virüsünün yayılımını engellemek için, ülke genelinde hayvan pazarlarını geçici süreyle kapatmıştık. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap Enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen derhal bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık, hayvan pazarlarını yeniden açtık. İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız, üreticilerimiz de nefes aldırmış olacak. Elbette gönül isterdi ki bu hiç yaşanmasın. Ama buna karşı tedbirlerimizi almak, bundan sonra daha dikkatli olmak durumdayız" dedi.

"Mücadelemizi baltalamakla alakalı nasıl özel bir gayret sarf edildiğini görüyoruz"

Şap hastalığıyla ilgili üreticilerin yanıltıcı bilgilere inanması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Çorum'dan Türkiye'deki aziz milletimize de seslenmek istiyorum. Kırmızı et tedariğinde herhangi bir problem yok. Bu konudaki tezviratı hiçbir şekilde ciddiye almayın. Bunun dışında şap hastalığının herhangi bir zoonoz hastalık gibi bir özelliği yok. Yani hayvandan insana geçecek hiçbir yönü yoktur. Bir de hangi ruh haliyle söylendiğini anlamadığımız başka bir tezvirat var, bundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle 'devletin amacı hayvanları öldürmek, onun için aşıları yapıyorlar, sakın aşı yaptırmayın' diye bizim bu mücadelemizi baltalamakla alakalı nasıl özel bir gayret sarf edildiğini de görüyoruz. Hatta son dönemde de 'sizin elinizden devlet çok ucuz fiyata bunları alacak, onlar almadan şu fiyata bize verin' deyip bir de dolandırıcılık türünün ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün üreticilerimize, bütün vatandaşlarımıza bunlara hiçbir şekilde itibar etmemelerini, herhangi bir soruları olduğunda tarım il, ilçe müdürlüklerimize başvurmalarını, oralardan alacakları doğru bilgiyle hareket etmelerini özellikle rica ediyorum. Üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı kandırmaya, yanıltmaya dönük dezenformasyonlara hiçbir şekilde ee izin vermeyelim. Yine 'hayvancılık yapmayın' diyenlere de buradan sesleniyorum. Bu hayvancılık sektörüne yatırım yapıp da usulüne uygun üretim yapan herhangi bir üreticimizin bu faaliyetleri sebebiyle bir zarara uğraması söz konusu olmaz. Bunun en somut örneğini görmek isteyen varsa Çorum'a gelsin, değerli başkanımı bulsun. O kendilerine bunları izah edecektir" diye konuştu.