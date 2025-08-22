Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde kaçak yapıldığı öne sürülen kafeteryanın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkımı sırasında arbede çıktı. Yıkımda işletme sahipleri direndi, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir polis başına aldığı darbeyle yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 18:40, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 18:43
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde 5 binden fazla konutun yapıldığı kentsel dönüşüm projesi, metro istasyonu ve Mudanya minibüs durakları yanında yapılmak istenen yıkımda ortalık karıştı. Yaklaşık 15 gün önce tebligat yapılarak süre verilen kafeterya sahipleri, bir gün daha erteleme istedi ancak ekipler kararın kesin olduğunu bildirdi. Bu kez tansiyon yükseldi. Yıkıma engel olmak isteyen gruptan bazı kişiler polise saldırdı. Bir şüpheli eline aldığı sandalyeyi fırlatarak polis memurunun kafasına vurdu. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çevik kuvvet sevk edilirken, bölgede gerginlik yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti, direnen 3 kişi gözaltına alındı.

İş makinelerinin kepçeleri kaçak yapıyı yıktı. O anlar güvenlik kameraya anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

