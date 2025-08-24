Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 ve saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.