Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,0230 41,0240 41,0390 41,0400 Avro 47,8280 47,8290 47,6390 47,6400 Sterlin 55,3460 55,3560 55,2320 55,2420 İsviçre frangı 51,0310 51,0410 51,0310 51,0410 ANKARA ABD Doları 40,9930 41,0730 41,0090 41,0890 Avro 47,7880 47,8680 47,5990 47,6790 Sterlin 55,2860 55,4960 55,1720 55,3820