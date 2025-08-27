Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,04 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 17:34, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,0230
|41,0240
|41,0390
|41,0400
|Avro
|47,8280
|47,8290
|47,6390
|47,6400
|Sterlin
|55,3460
|55,3560
|55,2320
|55,2420
|İsviçre frangı
|51,0310
|51,0410
|51,0310
|51,0410
|ANKARA
|ABD Doları
|40,9930
|41,0730
|41,0090
|41,0890
|Avro
|47,7880
|47,8680
|47,5990
|47,6790
|Sterlin
|55,2860
|55,4960
|55,1720
|55,3820