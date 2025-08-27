Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Kamu-Sen: '8. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandı'

Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Konfederasyon, yetkili konfederasyonun tavrının ve kamu işveren tarafının duyarsızlığının kamu çalışanları ile emeklilerin beklentilerini boşa çıkardığını açıkladı.

27 Ağustos 2025
1992 yılında kurulan Türkiye Kamu-Sen, 33 yıllık sendikal tecrübesiyle kamu çalışanları ve emeklilerin haklarını savunmaya devam ediyor. Konfederasyon, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine 40 yılı aşan sendikal mücadelenin birikimiyle katıldığını, kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarını kapsamlı şekilde masaya taşıdığını belirtti.

Talepler kamuoyuna duyuruldu

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, toplu sözleşme sürecinde adalet ve liyakate dayalı bir kamu personel sistemi için her türlü mücadeleyi verdikleri vurgulandı.

23 Temmuz'da taleplerin kamuoyuna duyurulduğu, 13 Ağustos'ta ülke genelinde yapılan açıklamalarla hükümetin teklifine tepki gösterildiği ve 18 Ağustos'ta iş bırakma eylemiyle kamu çalışanlarının gücünün ortaya konulduğu hatırlatıldı.

"Yetkili konfederasyon masadan kaçtı"

Konfederasyon, yetkili konfederasyonun "pazarlık masasını işletmede gönülsüz ve beceriksiz kaldığını", sorunların masada çözülmesi yerine ikili ilişkilere yöneldiğini ifade etti. Açıklamada, kamu işveren tarafının da taleplere duyarsız kalması nedeniyle sürecin uzlaşmazlıkla sonuçlandığı kaydedildi.

"Türkiye Kamu-Sen sorumluluğunu yerine getirdi"

Türkiye Kamu-Sen, imza ve itiraz yetkisi bulunmamasına rağmen toplu sözleşme sürecinde ve Hakem Kurulu aşamasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini vurguladı. Sürecin verimsiz geçmesinde hem kamu işveren tarafının hem de yetkili konfederasyonun sorumlu olduğu belirtildi.

"Kimse bize sendikacılık öğretemez"

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse Türkiye Kamu-Sen'e sendikacılık öğretemez, istikamet tayin edemez. Konfederasyonumuz ilkeli duruşuyla, kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin güvencesi olarak bütün sorunların çözümü için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

