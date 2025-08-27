Verilmeyen maaş kriz çıkardı: Otel tatili kabusa döndü

Değirmendere Mahallesi'nde yaklaşık 60 bin metrekarelik alana kurulu olan otelde, yaklaşık 130 çalışanın paralarını alamadığı iddia edildi.

130 işçi de önceki gün toplu halde işi bıraktı.

Otelin bahçesinde toplanıp maaşlarının ödenmesini isteyen çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşanırken tesise, polis ekipleri sevk edildi.

Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler de tatillerini yarıda kesti.

EKONOMİK KRİZDE OLDUKLARINI DİLE GETİRDİLER

Durum böyle olunca otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluştu.

Mağdur olduklarını belirtip para iadesi isteyen müşterilere, ekonomik krizde olan otel yöneticilerinin ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi.

Maaşlarını alamayan otel çalışanlarının haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı bildirildi.



