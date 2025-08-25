Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ceza Konseriyle Kutlanacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ceza Konseriyle Kutlanacak

Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, milli birlik ve beraberlik ruhuyla kutlanacak. Ceza konseri ve özel etkinliklerle unutulmaz bir gece yaşanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 11:35, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 11:40
Yazdır
Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ceza Konseriyle Kutlanacak

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, milli birlik ve beraberlik ruhunu yücelten anlamlı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu kutlu zaferin yıl dönümünde, Kalaba Kent Meydanı'nda binlerce vatandaş bir araya gelecek. Gecenin finalinde ise Türk rap müziğinin öncü isimlerinden Ceza sahne alacak.

Kalaba Kent Meydanı'nda Zafer Coşkusu

30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak etkinlikte, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olan Zafer Bayramı coşkusu Keçiören semalarını dolduracak. Tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde düzenlenecek bu özel programda, milli duygular müzikle harmanlanarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatılacak.

Başkan Özarslan'dan Davet: Bu Ruh Hepimizin Ortak Mirası

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tüm vatandaşları bu anlamlı kutlamaya davet ederek, "30 Ağustos; milletimizin bağımsızlık destanı, birlik ve inançla yazılmış en büyük zafer! Bu gurur gününde Keçiören tek yürek olacak; Keçiörenli elinde Bayrağımız, yüreğinde coşkuyla meydana koşacak. Tüm halkımız davetlidir." dedi.

  • Keçiören Belediyesi, düzenlediği bu özel etkinlikle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere milli bilinç aşılamayı amaçlıyor.
  • Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde, Keçiörenliler bir kez daha tek yürek olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber