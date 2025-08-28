Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen 2 tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taraması ve detaylı aramaya sevk edildi.

Tırlarda yapılan aramalarda, motor bölümü ve dorsenin çeşitli yerlerine gizlenmiş 500 cep telefonu, 240 elektronik sigara, 231 bilgisayar, 150 barkod yazıcı ve 150 okuyucu, 7 telsiz, 4 kamera sistemi ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki operasyonda ise sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilen tır, risk analizleri çerçevesinde konteyner tarama sistemine yönlendirildi.

Tırda yapılan detaylı aramada, 19 bin 980 elektronik sigara ve 140 oto yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.