TDV'den 45 Bin Öğrenciye Eğitim ve Kültür Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 45 bin öğrenciye destek sağladı. TDV, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğu bilinciyle burs, yurt, ulaşım, kırtasiye ve kültürel etkinliklerden oluşan geniş bir yelpazede öğrencilere katkı sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışında dev destek

TDV, yükseköğrenim yurtları, öğrenci evleri, anaokulları, kolejler ve üniversiteler aracılığıyla binlerce öğrenciye barınma ve eğitim imkanı sağlıyor. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, uluslararası ilahiyat programları, lisansüstü eğitim projeleri ve yurt dışı eğitim kurumları sayesinde, 114 farklı ülkeden öğrenciler bir araya geliyor

2024-2025 dönemi burs ve eğitim destekleri

Vakıf, bu akademik yılda yurt içinde 3 bin 185, uluslararası programlarda ise 3 bin 405 öğrenciye burs verdi. Öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderleri karşılanırken; dil kursları, sanat atölyeleri, kültür gezileri ve kamp programlarıyla kişisel gelişimlerine de katkı sağlandı.

12 ülkede 28 proje, 20 bin mezun

TDV, 1992 yılından bu yana Azerbaycan, Afganistan, Bangladeş, Bulgaristan, Filistin, Haiti, Kırgızistan, Kosova, Pakistan, Romanya, Somali ve Tanzanya'da eğitim ve kültür faaliyetleri yürütüyor. Bugüne kadar 20 bin 198 öğrenci TDV burslarıyla mezun olurken, halen 12 ülkede 28 eğitim projesi* aktif olarak devam ediyor.

Hedef: Kültürler arası köprüler

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışan TDV, farklı coğrafyalardan öğrencileri kaynaştırarak kültürler arası iletişimi güçlendirmeyi ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Yeni dönemde ise *sanat atölyeleri, bölge okumaları, kariyer buluşmaları* ve yenilikçi öğrenci projeleri öncelikli hedefler arasında yer alacak.