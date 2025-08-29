TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün annelerin hesabına yatmaya başladığını belirterek, "Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 17:16, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 18:55
Denizli Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş'ı, valilik önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Coşkun'dan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, bu ziyaretlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu sayede bakanlığın sahada yaptığı çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Göktaş, ayrıca vatandaşların talep ve isteklerini dinleyebildiklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik hizmet yürüttüklerini belirtti.

Son 23 yılda bakanlık olarak Denizli'ye 9,4 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktaran Göktaş, sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun ailelerinin yanında olmaya devam ettiğini, 2003-2025 yılları arasında kente sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira kaynak aktardıklarını kaydetti.

Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Tüm toplumu kapsayan bir seferberlik hareketi aslında. Aileyi güçlendiren önemli çalışmalar yürütüyoruz. Küreselleşen dünyanın risklerine karşı aileleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız var. 81 ilde farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli programlar yürütüyoruz. 43'ü Denizli'de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışması yürüttük." diye konuştu.

Denizli'de Aile ve Gençlik Fonu'na 1631 çiftin başvurduğunu kaydeden Göktaş, "Bugüne kadar Türkiye'de Aile ve Gençlik Fonu'na 151 bin 86 çiftimiz başvurmuş. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlere destek oluyoruz. Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak adına da önemli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarına da vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 liralık aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık, 3 ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık aylık bir desteği hayata geçirmiştik. Bunu da çocuğumuz 5 yaşına gelene kadar sürdürüyoruz. Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle ailelere, çocuklara destek olmaya devam edeceğiz."

