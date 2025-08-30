Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Zorunluluğu Geliyor

Okullarda serbest kıyafet döneminin sona ermesinin ardından, okul ayakkabıları için de benzer bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Gelecek yıldan itibaren okullarda tek tip ayakkabı zorunlu olacak. Yeni uygulamayla, daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabı kullanımı özendirilecek. Ayrıca ithal spor ayakkabı ve bu ayakkabıların sahtelerinin kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ederek, okullardaki yeni kıyafet yönetmeliğini tamamlayacak olan "okul ayakkabısında yeni kriterler" ile ilgili yol haritasını belirledi. Gelecek yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tek tip deri ayakkabı uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda gençler, daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabı kullanımına özendirilecek ve ithal spor ayakkabılar ile sahtelerinin kullanımının önüne geçilecek.

Önce Faydaları Anlatılacak

Gelecek eğitim yılından itibaren (2026-2027) başlanması öngörülen tek tip deri ayakkabı düzenlemesinin öncesinde, bu ayakkabıların sağlık açısından faydaları ve sürdürülebilirlik için olumlu yanlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenecek.

Velilerden Gelen Talepler

Düzenlemenin hem ekonomik hem de pedagojik açıdan faydaları olacağına inanılıyor. Ayrıca velilerden gelen, "Ailesinin maddi durumu müsait olan öğrenciler ithal, markalı spor ayakkabılar giyebilirken, gücü buna yetmeyen öğrenciler bu ayakkabıları giyemiyor. Bu durum öğrencileri ve dolayısıyla velilerini kötü etkiliyor" görüşlerinin de kararda etkili olduğu belirtiliyor. Düzenleme, bu sene resmen başlayan standart kıyafet yönetmeliğinin önemli bir tamamlayıcısı olarak da görülüyor.

Yerli Üreticiye Katkı

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren bu kararın ekonomik açıdan faydası ise ithal ayakkabı kullanımını azaltarak yerli üreticiyi desteklemek olacak. Türkiye'de toplam tüketim içerisinde ithal ayakkabı kullanımı son yıllarda artarak %25'e yaklaşmıştı. Satılan her 4 ayakkabıdan 1'i ithal geliyordu.

Aynı zamanda gerek yerli gerekse ithal ayakkabıda "çakma" diye tabir edilen sahte ayakkabıya olan talep de son yıllarda önemli ölçüde artmıştı. Bu nedenle yeni düzenlemenin eğitime ve sağlığa vereceği katkı kadar ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni Ayakkabılar Nasıl Belirlenecek?

Tıpkı kıyafetlerde olduğu gibi okulların okul aile birlikleri ve öğretmenlerin görüşleri alınacak.

Ayakkabının üzerinde marka, desen veya baskı gibi özendirici ya da reklam unsuru taşıyan ayrıntılar olmayacak.

Gençlerin ayak sağlığı ve yerli sektörün sürdürülebilirlik politikaları kapsamında deri ayakkabılara izin verilecek.

Marka, logo veya işaret olmayacağından veliler belirli satıcılara bağlı kalmayacak. Aileler bütçesine uygun deri ayakkabıları çocukları için tercih edebilecek.

Kısa Tarihçe: Kıyafet ve Ayakkabı Yönetmelikleri

Türkiye'de okullarda tek tip kıyafet dönemi, 1930'larda siyah önlük kullanılmasıyla başlamıştı. 1990'lı yıllardan itibaren farklı renklerde önlükler de kullanılmaya başlandı. 2012 yılında yayımlanan yönetmelikle birlikte öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına izin verildi. Okullarda giyilen ayakkabılar da bu yönetmelikleri takip etti ve 2012'den sonra farklı renk ve markalarda spor ayakkabı kullanımı hızla yaygınlaştı.



