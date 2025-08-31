Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen ev sahibinin evi yandı

Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen ev sahibinin evi yandı

Adana'da ev sahibi ile kavga eden kiracı bir süre sonra hayatını kaybetmişti, şimdide ölüme neden olan ev sahibinin evi yandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 07:27, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 07:42
Yazdır
Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen ev sahibinin evi yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ağustos tarihinde ev sahibi Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar'ın darp ettiği 70 yaşındaki Hüseyin Başak, olay sonrası evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. 500 TL'lik sohbet ücreti nedeniyle çıktığı öğrenilen ve ölümle sonuçlanan kavga sonrası öğretmen Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gece, Rüzgar ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi öğretmen, '500 TL' için kiracısını sopayla öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber