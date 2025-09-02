Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki daireye gece saatlerinde yanıcı madde atılması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda çıkan yangın, komşuların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, kolonya şişeleri bulundu. Olayın ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayın Detayları

Vali Akbıyık, aileyi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Başkanımızın anneannesi ve dedesine yönelik bir cam şişe içerisinde saat 22.10 civarında balkona yanıcı madde atılıyor. Meydana gelen yangın mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, olayı gerçekleştiren ve eşkalini tespit etmeye çalıştığımız iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyor. Gerek analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Şüpheliler Yakalandı