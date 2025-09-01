YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibarıyla başlayan üniversite e-kayıt sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, üniversite kayıtlarının 5 Eylül'e kadar devam edeceğini, e-kayıt işlemlerinin ise 3 Eylül'e kadar yapılabileceğini hatırlattı.

Özvar, "Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak" ifadelerini kullandı.