'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı

Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Turhan Öztürk, yaptığı açıklamada Özgür Özel'in söylediklerinin büyük bir kısmının doğru olmadığını söyledi.

Öztürk şunları söyledi:

Özgür Özel, çok büyük bir gaf yaptı. Söylediklerinin yüzde 25'i doğru, yüzde 75'i ise yanlış. Balıkların sesten ya da başka bir sebepten dolayı yuvalarından uzaklaşmasının konuyla hiçbir ilgisi yok. Ancak, aynı konunun başka bir boyutu var; balıkçıların yılın yarısında düzenli şekilde avcılığa çıkamaması.

Bu durum, bir planlama ihtiyacını ortaya koyuyor. Özgür Özel, 'Buradan taşınsın' dedi ama roket atışları için neden özellikle bu nokta seçildi, bu lokasyonun uygun olup olmadığı konusu, ne onun ne de bizim bilebileceğimiz bir şey değil.

Ancak biz de atış saatleriyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getiriyoruz. Sadece saatlerde bir değişiklik yapılsın. Saat ve günlerde, balıkçının daha az mağdur olması için böyle bir düzenleme gerekiyor. Bu konuyu daha önce Vali'mizle de paylaşmıştık. Nitekim bazı özel durumlarda saatlerde ileri çekme gibi uygulamalar olmuştu. Bu sebeple bir düzenlemeye ihtiyaç var.