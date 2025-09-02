'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Ana sayfaHaberler Eğitim

'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, İstanbul'daki tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini duyurdu. 46 yeni okulun hizmete açıldığını belirten Gül, 2 milyon 900 bin öğrenci ve 170 bin öğretmenin modern ve güvenli eğitim ortamlarına kavuştuğunu söyledi. Gül, İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini ve 150 okulun inşasının sürdüğünü vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 11:30, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 11:42
Yazdır

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde basın açıklaması yaptı.

Yeni eğitim döneminin öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Vali Gül, İstanbul'daki okulların güvenliği ve yeni yatırımlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde:

. Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencimiz ve 170 bin öğretmenimizin ders başı yapacağı İstanbul'umuzla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim iki müjdemiz var. Birincisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul'umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. Yeni açılan okullarımızın arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezleri bulunuyor. Bu ne demek? İstanbul'un her yaş grubundan öğrencisine dokunuyoruz; her kesime hitap eden yatırımları hayata geçiriyoruz demek.

"İstanbul'daki tüm okullarımız depreme dayanıklı"

. İkinci müjdemiz, çok daha hayati bir konu. Artık, İstanbul'da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan bin 530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan bin 336'sının riskli olduğu tespit edildi. 359'u yıkılıp yeniden yapıldı. 816'sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor.

. Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler, güçlendirildi. İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun, bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, kendimizi bununla sınırlamıyoruz. Şu anda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor. Özetlemek gerekirse İstanbul'da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki güvenli ve modern eğitim ortamları için yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacak.

"Hedefimiz İstanbul'un tamamında tekli eğitim"

. Hedefimiz İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek. Bu sebeple önümüze bir hedef koyduk, İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek. Halihazırda okullarımızın yüzde 78'inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken yüzde 22'sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

. Yeni açılan 46 okulumuzdan üçü bu kampüste yer alıyor. Bu okullarımızdan Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 36 atölyesiyle bin 370 öğrencimize; Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 289 öğrencimize; 40 oda ve 118 yataklı uygulama oteline sahip Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 475 öğrencimize ev sahipliği yapacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber