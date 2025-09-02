Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık kalkınma, üretim, yatırım ve istihdama harcanacağını belirterek, "Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak" dedi. Çin seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılımın, Asya ülkeleriyle ilişkilerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Teşkilat üyesi 10 ülkenin nüfusunun 3,8 milyara ulaştığını ve ekonomik büyüklüğünün 30 trilyon dolara yaklaştığını ifade etti.

Şanhay Zirvesi ve Bölgesel İş Birliği

Erdoğan, teşkilatın ekonomik ve ticari iş birliğini ön plana çıkardığını, küresel ve bölgesel sorunların çözümünde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. "Şanhay Ruhu" başlığı altında sıralanan ilkelerin Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi ile örtüştüğünü söyledi. Zirvede Gazze'deki soykırımı gündeme getirdiğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Çin ile İlişkiler ve Ekonomik İş Birliği

Çin'in Türkiye'nin bölgesel öneminin farkında olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerden dijital teknolojilere kadar birçok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi. "Doğu ile Batı arasında yeni köprüler kurmanın gerekli olduğunu" vurguladı.

💬"Yeni köprüler kurmak gerekli"

💬"Buz tutmuş bir ülke değiliz"



📌Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Rusya ve Ukrayna ile Barış Süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için yapılabileceklerin ele alındığını belirten Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin barış yolunun açık olduğunun en net ispatı olduğunu ifade etti. Barış umudunun somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve BM Genel Kurulu Üzerine Değerlendirmeler

ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini eleştiren Erdoğan, bu kararın Birleşmiş Milletler'in varoluş nedenine uygun olmadığını söyledi. Filistin'in sesinin kısılmasının doğru olmadığını belirterek, BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin öne çıkacağını ifade etti.

Suriye ve Bölgesel Barış

Suriye'de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istediklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını arzu ettiklerini söyledi. "Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz" diyerek birlik mesajı verdi.

Terörsüz Türkiye İçin Atılan Adımlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, 40 yıllık bir sorunun ortadan kaldırılması için kararlılıkla hareket edildiğini söyledi. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık kalkınmaya yönlendirileceğini vurguladı.

Ekonomide Olumlu Gelişmeler

Büyüme oranı yüzde 4,8

İşsizlik oranları tek hanede

Rezervler rekor düzeyde

Enflasyonda düşüş devam ediyor

Kişi başı milli gelirde üst gelirli ülkeler grubuna girilmesi muhtemel

Erdoğan, ekonomideki gelişmelerin olumlu olduğunu, büyümenin sürdüğünü ve enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Finansal anlamda kaygıların geride kaldığını ve rezervlerin 178 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Zengezur Koridoru ve Kafkasya Barışı

Zengezur Koridoru konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış yolunda önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Bölgedeki kara ve demiryollarının hareketlenmesiyle ticaretin artacağını ve yeni iş birliği fırsatlarının doğacağını ifade etti.

Muhalefet ve CHP Üzerine Değerlendirmeler

CHP'nin değişim söyleminin muhalefet sorununa çare olamayacağını belirten Erdoğan, Sinop'taki füze denemeleriyle ilgili eleştirileri yanıtlarken, balıkçılığın geliştiğini ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Türkiye'deki kronik muhalefet sorununun çözülmediğini vurguladı.

Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Eşi Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun dünya basınında yankı bulduğunu belirten Erdoğan, Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Batı'nın Ukrayna'daki hassasiyetinin Gazze'de gösterilmediğini ifade ederek, kan ve gözyaşının tüm coğrafyalarda dinmesini istediklerini söyledi.