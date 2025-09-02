Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele sonrası kaynakların kalkınmaya aktarılacağını ve barışın tüm bölgeye kazanç getireceğini açıkladı.

Haber Giriş : 02 Eylül 2025 14:03, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 14:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık kalkınma, üretim, yatırım ve istihdama harcanacağını belirterek, "Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak" dedi. Çin seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılımın, Asya ülkeleriyle ilişkilerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Teşkilat üyesi 10 ülkenin nüfusunun 3,8 milyara ulaştığını ve ekonomik büyüklüğünün 30 trilyon dolara yaklaştığını ifade etti.

Şanhay Zirvesi ve Bölgesel İş Birliği

Erdoğan, teşkilatın ekonomik ve ticari iş birliğini ön plana çıkardığını, küresel ve bölgesel sorunların çözümünde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. "Şanhay Ruhu" başlığı altında sıralanan ilkelerin Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi ile örtüştüğünü söyledi. Zirvede Gazze'deki soykırımı gündeme getirdiğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Çin ile İlişkiler ve Ekonomik İş Birliği

Çin'in Türkiye'nin bölgesel öneminin farkında olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerden dijital teknolojilere kadar birçok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi. "Doğu ile Batı arasında yeni köprüler kurmanın gerekli olduğunu" vurguladı.

Rusya ve Ukrayna ile Barış Süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için yapılabileceklerin ele alındığını belirten Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin barış yolunun açık olduğunun en net ispatı olduğunu ifade etti. Barış umudunun somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve BM Genel Kurulu Üzerine Değerlendirmeler

ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini eleştiren Erdoğan, bu kararın Birleşmiş Milletler'in varoluş nedenine uygun olmadığını söyledi. Filistin'in sesinin kısılmasının doğru olmadığını belirterek, BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin öne çıkacağını ifade etti.

Suriye ve Bölgesel Barış

Suriye'de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istediklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını arzu ettiklerini söyledi. "Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz" diyerek birlik mesajı verdi.

Terörsüz Türkiye İçin Atılan Adımlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, 40 yıllık bir sorunun ortadan kaldırılması için kararlılıkla hareket edildiğini söyledi. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık kalkınmaya yönlendirileceğini vurguladı.

Ekonomide Olumlu Gelişmeler

  • Büyüme oranı yüzde 4,8
  • İşsizlik oranları tek hanede
  • Rezervler rekor düzeyde
  • Enflasyonda düşüş devam ediyor
  • Kişi başı milli gelirde üst gelirli ülkeler grubuna girilmesi muhtemel

Erdoğan, ekonomideki gelişmelerin olumlu olduğunu, büyümenin sürdüğünü ve enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Finansal anlamda kaygıların geride kaldığını ve rezervlerin 178 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Zengezur Koridoru ve Kafkasya Barışı

Zengezur Koridoru konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış yolunda önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Bölgedeki kara ve demiryollarının hareketlenmesiyle ticaretin artacağını ve yeni iş birliği fırsatlarının doğacağını ifade etti.

Muhalefet ve CHP Üzerine Değerlendirmeler

CHP'nin değişim söyleminin muhalefet sorununa çare olamayacağını belirten Erdoğan, Sinop'taki füze denemeleriyle ilgili eleştirileri yanıtlarken, balıkçılığın geliştiğini ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Türkiye'deki kronik muhalefet sorununun çözülmediğini vurguladı.

Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Eşi Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun dünya basınında yankı bulduğunu belirten Erdoğan, Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Batı'nın Ukrayna'daki hassasiyetinin Gazze'de gösterilmediğini ifade ederek, kan ve gözyaşının tüm coğrafyalarda dinmesini istediklerini söyledi.

