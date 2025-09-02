'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Haberler İdari Uygulamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şuan Karabük-Kastamonu sınırında ve Kastamonu'da 2 yangının sürdüğünü belirterek, "1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 10:48, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 11:07
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin Kastamonu'da açıklama yaptı.

Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor. Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum.

1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz, yangınlara hızlı müdahale bu yangınların büyümesini engelliyor. Ben aziz vatandaşlarımızın hassasiyetlerine güveniyorum. Bundan sonraki dönemde yangın konusunu üst düzeye çıkararak omuz omuza vermemiz gerekiyor.

Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın yeşillendirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orman dediğimiz sadece ağaçtan ibaret değil burda bir ekosistem ve canlılardan bahsediyoruz. Ben her bir dalı yeniden yeşillendirecek güzel ormanların ulaşacağını ve gelecek nesillere emanet edeceğimizi söylemek istiyorum.

Ben karabük, Kastamonu, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmakj üzere etkilenen tyüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Mücadelelerimizde birçok arkadaşımız görev aldı, şehit olan kardeşlerimiz oldu onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Dezenformasyon konusuna atıf yapmak istiyorum. Doğru bilgiyi kamuoyumuzla paylaşıyoruz, başka hiçbir açıklamaya inanılmamasını edilmemesini rica ediyorum.

